Kita stotelė – New Yorkas

JOVITA BELIAK-ANTANAVIČIENĖ.

Netrukus pasaulio kultūros ir finansų sostinė New Yorkas globos dar vieną talentingą bei itin ambicingą atlikėją. Lina Štalytė – jazz-soul muzikos dainininkė bei dainų autorė, šiuo metu siekianti persikelti į New Yorką. Artisto vizos paruošimas – pirmasis tikslas, kurį dainininkė užsibrėžusi pasiekti šiais, 2017-aisiais, metais.

Lina Štalytė – dar visai jauna muzikos pasaulio gyventoja, kurios pasiekimų lentynoje jau puikuojasi išleisti du albumai (2014 metais išleistas pirmasis folk stiliaus albumas „Vakarams”, o 2016 – antrasis nepilno ilgio jazz-soul albumas „Stalyte”), begalybė sėkmingų koncertų, pradedant nuo Lietuvių Bendruomenės organizuojamų renginių iki teminių džiazo, bosanovos ar soul muzikos koncertų, kuriuose nuolat skamba nauja programa, akompanuojama šarmingų su Lina grojančių muzikantų.

Pradėjusi savo muzikinę kelionę Lietuvoje, Lina vis dėlto muzikos amato mokytis išvyko į Prancūziją. Tačiau savo gimtinės nepamiršta ir į Lietuvą stengiasi grįžti kuo dažniau – beveik kas mėnesį. „Susiorganizuoju koncertus, grįžtu aplankyti savo tėvelių ir sesės. Tai man yra ne tik vieta, kur galiu koncertuoti, bet taip pat ir vieta, kur pasisemiu energijos ir atsigaunu. Niekur nėra taip gerai, kaip pas tėvus namuose”, – apie gimtinės svarbą pasakojo dainininkė. Šiuo metu blaškoma kūrybinių įkvėpimo vėjų, Lina Štalytė tvirtai įsitikinusi, jog kita jos stotelės – New Yorkas.

Pirma stotelė – Paryžius

Gimusi mažame mieste – Mažeikiuose, Lina Lietuvoje baigė psichologijos studijas, kurios neabejotinai buvo naudingos formuojant dainininkės asmenybę bei išugdant jos ryžtingumą ir ambicingumą. Deja, didelės jaunos merginos svajonės bei stipri valia atitrūko nuo gimtinėje siūlomų muzikos galimybių – Lina muzikos studijuoti išvyko į užsienį.

„Kadangi Amerika atrodė per toli ir finansiškai neįkandama, o Londonas – per šaltas, Stokholme bei Barcelonoje tinkamos studijų programos neradau, pasirinkau Paryžių – miestą, kuris mane nuo mažens traukė ir kur svajojau vieną dieną pagyventi”, – apie pirmąją muzikinę stotelę pasakojo Lina. Išmokusi prancūzų kalbą „Erasmus” studijų mainų programos pagalba Lina atsidūrė Rouen mieste. Čia ji lengvai prisitaikė prie naujos šalies kultūros bei energingai pradėjo studijuoti džiazo bei šiuolaikinės muzikos vokalą.

Nuo kėdės iki scenos

Kada muzika pasibeldė į namų duris? „Viskas prasidėjo su Mažeikių muzikos mokykla. Man buvo apie 12 metų ir mes važiuodavom į koncertinius turus po Lietuvą bei Vokietiją. Atsimenu, kaip man patiko koncertuoti, lipti ant scenos, dainuoti su kitomis choristėmis!”, – energingai apie savo pirmuosius žingsnius muzikos pasaulyje pasakojo Lina. Tiesa, pradiniai žingsniai – ar verčiau ropinėjimai – prasidėjo darželyje, kuriame Lina buvo dainininkų ansamblio narė, o namuose – tikra pažiba: atsistojusi ant kėdės visiems šeimos nariams ir kaimynams drąsiai deklamuodavo eilėraščius ir dainuodavo dainas.

Mokyklos laikais kėdę pakeitė tikra scena, kurioje Lina jautėsi tiesiog puikiai. Būdama 15 metų Lina atstovavo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai nacionaliniame dainuojamosios poezijos konkurse, kuriame ji pirmą kartą dainavo solo ir pristatė savo kūrybos dainą, o po metų Šiauliuose Lina pristatė jau visą savo kūrybos programą. Įkvėpta Ievos Narkutės ir kitų dainininkų, Lina nesustojo lavinti savo talento ir galiausiai išplaukė į platesnius vandenynus, kuriuose galbūt kažkam jau ji yra įkvėpimas.

Didmiesčio trauka

Turėdama svajonę su savo muzika apkeliauti pasaulį ir įrašyti bent 7 skirtingus albumus, Lina Štalytė energingai jos siekia. Nuolatos keliaujanti per skirtingas laiko juostas Lina daugiausiai koncertuoja Paryžiuje, Vilniuje bei New Yorke.

Intensyvus judėjimas ir pažintis su vis naujais žmonėmis dainininkei tampa įkvėpimo šaltiniu, tokiu kaip ir miesto, ir gamtos priešingybė. „Mane be galo įkvepia kontrastas tarp miesto ir gamtos. Aš esu kilusi iš mažo miesto, kuriame ramu ir naktį galima skaičiuoti žvaigždes – dangus giedras ir oras švarus. Ramybė ir oazė… Tačiau mane taip pat labai stipriai traukia dideli miestai, jo spalvos, šviesoforai, mašinų gausmas, dangoraižiai, veidrodinės vitrinos ir terasos, gyvas šurmulys, žmonių maišatis, kultūrų įvairovė”, – New Yorko žavumą apibūdina dainininkė.

Pirmą kartą Lina didmiesčiu netikėtai susižavėjo dar 2014 metais atvykusi į 100-metį šventusį Lindy hop festivalį (Frankie100). „Nuo to karto likau sužavėta New Yorko energija, žmonių pozityvumu, jų užsidegimu, aistra tam, ką daro. Visi artistai čia randa savo pragyvenimo būdą, vieni kitiems padeda ir elgiasi kaip viena didelė šeima. Tai mane be galo sužavėjo”, – nekantraudama persikelti gyventi į New Yorką džiaugėsi Lina. Taip pat dainininkė kelias savaites lankė pamokas Susan Batson Studio dramos mokykloje Manhattane. Pati Susan Batson yra Nicole Kidman bei Oprah Winfrey privati mokytoja, todėl Linai mokytis pas šią teatro mokytoją buvo be galo didelė garbė.

Naktinis džiazo gyvenimas

Džiazo klubai ir Lindy hop – swing šokių vakarėliai – Linos neišvengiama New Yorko gyvenimo būtinybė. Apsupta didelio muzikantų draugų rato dainininkė nuolatos eidavo klausytis jų pasirodymų bei kartu sutikdavo dainuoti „jam sessions”. „Labiausiai mėgau Greenwich Village ir Middle Harlem kvartalą. Vasaros naktimis džiazo gyvenimas vyksta būtent ten”, – mėgstamiausias New Yorko vietas išduoda Lina.

Nuolatinis judėjimas ir nemiegantis miestas visiškai skiriasi nuo Paryžiaus, kuriame šiuo metu Lina gyvena. Mažesnį, ramesnį miestą, kuriame žmonės labiau atsipūtę, ramesni ir „nesusigrūdę” dainininkė keičia į šurmulingą didmiestį. „Tiek New Yorke, tiek Paryžiuje žmonės labai mėgsta kultūrą, teatrą, muziką. Man abu miestai patinka, tačiau New Yorkas šiuo metu traukia labiau dėl tos nesuplanuotos magijos, kuri įvyksta kai aš intensyviai gyvenu socialinį ir muzikinį gyvenimą”, – didmiesčio pranašumus įvardija Lina. Didesnės karjeros galimybės, geresnės mokymosi sąlygos, geriausi specialistai, iš kurių verta mokytis – tai, ką gali pasiūlyti šiandieninis New Yorkas. Lina Štalytė pasiruošusi iš didmiesčio pasisemti viską, kas geriausia jaunam jazz-soul muzikos atlikėjui.