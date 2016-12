Madų šou ,,Juodoji gulbė” pateikė naujovių 

Virginija Petrauskienė.

Šiemetinį madų šou, vykusį lapkričio 19 dieną Pasaulio lietuvių centre, daugelis jį stebėjusiųjų pavadino netradiciniu. Į renginį atvyko daugiau žmonių, nei paprastai būdavo ankstesniais metais. Neatpažįstamai pasikeitusioje R. Riškus salėje buvo susirinkę per 500 žiūrovų. Jų už bilietus sumokėti pinigai buvo skirti Pasaulio lietuvių centrui paremti.

Renginio organizatorių pastangomis salė virto šventiška baltai ir juodai dekoruota erdve. Madų šou svečius maloniai nustebino salės interjere sukurta santūri prabanga: aplink baltą podiumą išrikiuotus baltomis staltiesėmis padengtus stalelius papuošė juodos gulbių plunksnos, spalvingi vieno kąsnio sumuštiniai ir vyno buteliai. Tiems, kurie renginyje tikėjosi karštų patiekalų, teko nusivilti. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas madai – ant pakylos karaliaujantiems modelių demonstruojamiems dizainerių sukurtiems apdarams.

Žiūrovams, pasirinkusiems pigesnius bilietus, patiems teko pirkti užkandžius ir gėrimus. Tačiau jų laukė rengėjų siurprizas: kiekvienam svečiui ant jo baltos kėdės buvo padėtas stilingas juodas maišelis su maža dovanėle.

Šių metų madų šou organizatorė Monika Sinice, Michigan Avenue esančios lietuvių dizainerių mados parduotuvėlės Monique Boutique šeimininkė savo renginį pavadino ,,Juodąja gulbe”. Gal todėl kai kurių dizainerių kolekcijose vyravo juoda, visada madinga spalva. Tačiau bendroje vakaro paletėje tikrai netrūko ir kitokių spalvų.

Madų šou pradėjo juodosios gulbės kostiumu vilkinti baleto šokėja. Pertraukose tarp kolekcijų buvo ir daugiau šokių. Juos atliko Lotynų Amerikos šokių šokėjų pora, moderniojo šokio atstovių duetas.

Per keturias valandas trukusį renginį buvo parodyta vienuolikos dizainerių šiam vakarui parengtų kolekcijų. Jas pristatė ,,Ma Belle Avenue” – lietuvių dizainerių salonas iš Hinsdale priemiesčio, Milada (Chicago, MK Skirts kolekcija), Nadia Dovidi (Chicago), ,,House of Made” (dizainerė Valdivia Ellis iš Californijos), ,,RK Couture” (lietuvių dizainerių atstovė Amerikoje Aukse Aste Stuokaitė), Monique Boutique ,,Apoteca” (lietuvių dizainerės iš Californijos drabužiai), ,,Moi Soli” (prabangių naktinių drabužių kolekcija), ,,Else Henri” (Mados namai Lietuvoje), ,,Dovile art” (aksesuarų kūrėja, kuri šiemet pristatė ir suknelių kolekciją), ,,Rumor by me” (Monikos ir Evelinos kolekcija, sukurta specialiai šiam šou), taip pat Monique Boutique parengta 20- ties dizainerių darbų kolekcija.

Ant pakylos pasirodę modeliai kaitino žiūrovų emocijas. Daugiausiai plojimų sulaukė mažieji modeliukai, kai kuriems iš jų buvo ne daugiau, nei dveji metukai. Vienoje kolekcijoje dizainerės drabužius demonstravo vaikai kartu su mamomis ir net močiutėmis. Žiūrovų nuotaiką pagyvino net keturkojis ,,modelis”. Panašu, kad gražuolis šunelis į madų šou atvyko tiesiai iš šunų kirpyklos. Jis ant pakylos elgėsi kaip tikras profesionalas: žengė oriai ir nesiožiavo.

Vakaro kolekcijas demonstravo ne tik profesionalios manekenės, bet ir dizainerių draugės bei pažįstamos. Monikos Sinice kolekciją pristačiusios merginos tikrai užkaitino susirinkusiuosius į šou: podiumu jos žengė šokio žingsniu, koketiškais žvilgsniais bendravo su žiūrovais. O pastarieji negailėjo audringų plojimų. Ypač šis demonstravimo stilius patiko vyrams, tiesa, jų renginyje buvo tik kukli mažuma.

Šių metų madų šou rengėja Monika Sinice nuėjo iki šiol buvusių rengėjų nepramintu keliu: į renginį buvo pakviesta ir profesionalų. Jie pasirūpino pakylos bei salės apšvietimu bei muzikiniu apipavidalinimu. Tačiau didžioji prie renginio sėkmės prisidėjusių žmonių dalis buvo savanoriai, sutikę padirbėti labdaringai.

Prieš prasidedant šou, žiūrovams buvo siūloma pirkti loterijos bilietų. Daugelis mokėjo po 20 dolerių ir už juos gavo tris bilietus. Pertraukų tarp kolekcijų demonstravimo metu nepailstantys renginio vedėjai Estera ir Evaldas traukė laiminguosius numerius ir įteikdavo laimėtus prizus.

Beje, rėmėjų paaukoti prizai buvo tikrai vertingi – jų kainos siekė nuo 50 iki 400 dolerių. Laimingiesiems atiteko vardinės kosmetikos, dizainerių sukurtų papuošalų ir drabužių, brangių saldumynų. Viena laimingoji iš renginio išėjo nešina net dviem per vakarą laimėtais prizais. Iš viso loterijoje buvo apie trisdešimt laimingų numerių.

Pertraukos metu žiūrovai apžiūrėjo prekiautojų siūlomų papuošalų, pirkosi gėrimų, maisto. O svarbiausia – galėjo įvertinti vieni kitų aprėdus. Juk kiekvienas, atvykdamas į madų šou, stengėsi pasipuošti.

Vienos moterys vikėjo vakaro drabužius, kitos rinkosi originalų, bet universalų apdarą. Tačiau buvo ir tokių (tiesa, mažuma), kurios buvo apsirėdžiusios patogiais kasdieniais drabužiais, tačiau su jais atrodė tarsi atėjusios pasportuoti.

Tiesa, salės prietemoje sunkoka buvo gerai įžvelgti žiūrovių aprangos subtilybes. Geriausia proga save parodyti ir kitus pamatyti buvo atsiradusi prieš renginį, kai visi laukė, kol bus atidarytos salės durys. Tačiau daugelis ta proga nenorėjo pasinaudoti. Dauguma nekantriai replikavo, piktinosi, kad renginys šiek tiek vėluoja ir visai pamiršo šypsotis.

Pasaulio lietuvių centro atstovė, lėšų telkimo koordinatorė Diana Aleknaitė šiemetinį madų šou pavadino dovana žiūrovams. Nes jo rengėjai gerokai kilstelėjo kartelę, tačiau bilietų kainos liko nedidelės.

Jau kelis dešimtmečius kasmet Čikagos lietuvių rengiamas madų demonstravimas padeda surinkti pinigų Pasaulio lietuvių centrui. Ir kasmet šį renginį organizuojantys žmonės savo darbą atlieka negailėdami laiko ir jėgų. Šių metų organizatoriai pakluso tai pačiai taisyklei: dirbti tiek, kiek leidžia jėgos ir dar daugiau. Todėl rezultatas tikrai nenuvylė.